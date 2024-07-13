Болельщики «Краснодара» во время матча с «Зенитом» попрощались с Сафоновым

В эти минуты в Волгограде проходит встреча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром».

На данный момент идёт второй тайм, петербургская команда ведёт в счёте со счётом 3:0.

Болельщики «Краснодара» по ходу встречи на своей трибуне развернули баннер с Матвеев Сафоновым, на котором изображена фотография вратаря и текст: «Спасибо, Матвей! Удачи в дальнейшей карьере».

Напомним, этим летом воспитанник «Краснодара» перешёл в «ПСЖ», сумма трансфера составила 20 миллионов евро, а контракт с футболистом рассчитан до 2029 года.

Следить за текстовой трансляцией матча «Зенит» - «Краснодар» можно на портале LiveResult.ru.