Глушенков забил в первой игре за «Зенит»

В эти минуты в Волгограде проходит встреча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром».

На данный момент после первого тайма счёт 3:0. Голами в составе петербургской команды отметились Родригао, Вендел и Максим Глушенков, который пополнил состав «Зенита» в летнее трансферное окно. Таким образом, экс-полузащитник «Локомотива» открыл счёт своим голам за новую команду.

Напомним, Глушенков подписал с «Зенитом» четырёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один год.

В прошлом сезоне Глушенков провёл за «железнодорожников» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 16 результативных передач.