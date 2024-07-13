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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА и «Ахмат» сыграли вничью в контрольной игре

13 Июля 2024 • 21:30 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
20.07 20:00

Завершился контрольный матч между столичным ЦСКА и грозненским «Ахматом».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в закрытом режиме, болельщиков на этой игре не было. Команды забили друг другу по два мяча. Отметим, что «армейцам» дважды пришлось отыгрываться по ходу матча. В составе команды Марко Николича отличились Виллиан Роша и Фёдор Чалов, у «Ахмата» по голу забили Надер Гандри и Светослав Ковачев.

ЦСКА в первом туре нового сезона чемпионата России встретится на выезде против «Ростова», матч пройдёт 20 июля и начнётся в 20:00 по московскому времени. «Ахмат» днём позже на своём поле примет «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ахмат

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