ЦСКА и «Ахмат» сыграли вничью в контрольной игре

Завершился контрольный матч между столичным ЦСКА и грозненским «Ахматом».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в закрытом режиме, болельщиков на этой игре не было. Команды забили друг другу по два мяча. Отметим, что «армейцам» дважды пришлось отыгрываться по ходу матча. В составе команды Марко Николича отличились Виллиан Роша и Фёдор Чалов, у «Ахмата» по голу забили Надер Гандри и Светослав Ковачев.

ЦСКА в первом туре нового сезона чемпионата России встретится на выезде против «Ростова», матч пройдёт 20 июля и начнётся в 20:00 по московскому времени. «Ахмат» днём позже на своём поле примет «Краснодар».