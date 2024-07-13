Агент Олусегуна сообщил, что футболистом интересуется клуб Серии А

Футболистом «Краснодара» Олакунде Олусегуном интересуется итальянская команда.

Как сообщил агент форварда, летом у его клиента был вариант с клубом из Серии А, однако название он называть не стал.

Нигерийский нападающий принадлежит «быкам» с лета 2022 года, соглашение игрока с краснодарской командой действует до 2028 года.

- Этим летом у Олусегуна был один вариант - это команда из итальянской Серии А, которая не сделала официальное предложение, но вышла с намерением о том, что мы думаем. Я разговаривал с «Краснодаром», но в клубе сказали, что не намерены отпускать его, - передаёт слова агента игрока «Чемпионат».