Семак ответил на вопрос о возможном уходе Клаудиньо

​Сергей Семак, рулевой петербургской команды, ответил на вопрос о возможном уходе из клуба бразильца Клаудиньо.

Ранее была информация, что полузащитник продолжит карьеру на родине – во «Фламенго».

- Это информация не соответствует действительности. На сегодняшний день он является футболистом «Зенита». Конечно, всегда ведутся разговоры с другими клубами, и «Зенит» всегда открыт к предложениям, - передаёт слова главного тренера «Зенита» «Матч ТВ».

Соглашение Клаудиньо с «Зенитом» действует до 2027 года. В прошлом сезоне он 43 раза появлялся на поле в составе «сине-бело-голубых», пять раз поразил ворота соперников и девять раз ассистировал партнёрам по команде.