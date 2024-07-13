«Локомотив» проиграл закрытый матч против «Рубина»

В субботу «Локомотив» проводил последний товарищеский матч перед стартом сезона. Команда Михаила Галактионова играла против казанского «Рубина». Матч проходил в закрытом режиме – без трансляции.

«Локомотив» потерпел поражение в этом матче со счётом 3:4. Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», в составе команды в первом тайме забил Алексей Батраков. А во втором тайме дублем отметился Дмитрий Воробьёв.

В первом туре Премьер-лиги «Локомотив» будет играть против «Акрона» на своём поле (20 июля), а «Рубин» - против «Пари НН» на выезде (22 июля).