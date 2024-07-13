Агент Барбоза: «Клаудиньо должен играть в сильных клубах Европы»

Клаудиньо, полузащитник «Зенита», должен выступать в сильных европейских командах, а его стоимость должна быть выше 18 миллионов евро. Такое мнение выразил агент Паулу Барбоза.

- Клаудиньо - очень интересный игрок, «Зенит» много вложил в него. Я бы не сказал, что его продажа - хорошая сделка. Это другого уровня футболист, он должен играть в сильных клубах Европы. Возвращаться в Бразилию, на мой взгляд, не совсем логично, - передаёт слова агента «Чемпионат».

Агент также отметил, что «Зенит» мало выручит, если продаст Клаудиньо во «Фламенго» за 18 миллионов евро. По его словам, за бразильца нужно требовать минимум 25-30 млн.

Ранее была информация, что матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром» станет для бразильского игрока последним в составе «сине-бело-голубых».