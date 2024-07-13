Смолов – в основе «Краснодара» на битву с «Зенитом»

В субботу вечером вся футбольная Россия будет следить за OLIMPBET Суперкубком страны, в котором отношения на футбольном поле будут выяснять футболисты «Зенита» и «Краснодара». Наставник «быков» Мурад Мусаев включил в стартовый состав команды следующих исполнителей:

Агкацев, Ленини, Кайо, Тормена, Олусегун, Кривцов, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Смолов.

Стартовый свисток футболисты и зрители на «Волгоград Арене» услышат в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Отметим, что «Краснодар» впервые сразится за суперкубок.