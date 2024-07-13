Глушенков и Латышонок – в основе «Зенита» на матч OLIMPBET Суперкубка

В субботу в Волгограде будет открываться новый футбольный сезон. В OLIMPBET Суперкубке России лицом к лицу сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Рулевой питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Латышонок, Караваев, Эракович, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Глушенков, Кассьерра.

Битва за суперкубок стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Зенит» в прошлом сезоне выиграл и Премьер-лигу, и Кубок России.