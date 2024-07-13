В «Зените» отреагировали на слухи о возможном уходе Клаудиньо

В «Зените» прокомментировали информацию о том, что бразильский легионер Клаудиньо близок к уходу из клуба.

Ранее в СМИ была информация, что Клаудиньо продолжит свою карьеру на родине – «Фламенго», по некоторым данным, подписал с ним соглашение, а о переходе официально «Зенит» объявит после матча за OLIMPBET Суперкубок России.

- Сегодня последняя игра Клаудиньо? С чего вы взяли, - передаёт слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева «Чемпионат».

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт сегодня, начало – в 20:30 по столичному времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.ru.