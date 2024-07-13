Черчесов объяснил, почему «Зенит» не стоит обвинять в предвзятости по отношению к молодым игрокам

Известный тренер Станислав Черчесов высказался на тему перспектив для молодых игроков в «Зените». Давая комментарий, Черчесов сказал, что «Зенит» и лично Сергея Семака бессмысленно обвинять в предвзятости по отношению к молодым футболистам. Причина заключается в высоких целях клуба.

«Зенит» – топ-клуб. Перед ним стоит одна задача – брать титулы. И на поле должны выходить сильнейшие – вне зависимости от возраста и национальности», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов отметил, что сталкивался с таким в «Ференцвароше» и «Легии», которые ставят перед собой задачу быть чемпионами своих стран. По словам Черчесова, молодым футболистам тяжело в командах с такими амбициями.