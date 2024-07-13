Защитник «Спартака» Чернов: «Пока сложно оценивать Виллиана Жозе»

Никита Чернов, защитник столичной команды, не стал оценивать новичка «красно-белых» Виллиана Жозе.

Чернов заявил, что форвард провёл только несколько тренировок и призвал посмотреть на него в игре.

- Пока сложно оценивать новичка «Спартака» Виллиана Жозе. Давайте он сыграет и посмотрим, потому что я с ним провёл только две тренировки. И то он занимался по индивидуальной программе, набирал форму, - передаёт слова защитника «Спартака» «Чемпионат».

Виллиан стал игроком «Спартака» в начале июля, до этого он выступал за «Бетис». В прошлом сезоне Ла Лиги Жозе принял участие в 43 матчах, записал на свой счёт 14 мячей и шесть раз помог забить партнёрам. Трансферная стоимость футболиста оценивается в пять млн евро.