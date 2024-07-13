Бальбуэна отказался от зарплаты в «Динамо» на период Олимпиады

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна выступит за сборную Парагвая на футбольном турнире Олимпийских игр. Дмитрий Гафин, который в московском клубе возглавляет совет директоров, сообщил, что клуб не в восторге от отъезда Бальбуэны, но такое решение принял главный тренер Марцел Личка.

«Руководство клуба было не в восторге от этой ситуации, но мы пошли навстречу игроку и тренеру. Тренер, в конце концов, отвечает за результат. А что касается Фабиана, то он принял решение отказаться от заработной платы в клубе на время участия в Олимпиаде», - цитирует Гафина «РБ Спорт».

Стоит сказать, что 32-летний Фабиан Бальбуэна является капитаном «Динамо». Всего за московский клуб парагваец провёл 65 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и три результативных паса на партнёров.