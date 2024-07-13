Жирков высказался о трудностях в карьере

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, удалось ли ему реализовать свой потенциал по ходу футбольной карьеры. По словам 40-летнего Жиркова, ему мешали травмы и другие проблемы.

«Каждый хочет достичь чего-то большего. Мне помешали травмы и прочее. Например, в Англии мне было очень тяжело в быту. Недавно с женой обсуждали это. Сейчас бы нам было полегче, так как на данный момент у нас есть друзья, которые живут в Англии», - цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

В то же время Жирков отметил, что он не может жаловаться на свою карьеру, учитывая то, в каких командах ему удалось поиграть.

Напомним, что в 2009-2011 годах Юрий Жирков выступал за «Челси». В качестве футболиста лондонской команды Жирков стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.