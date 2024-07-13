Жирков рассказал, после какого матча хотел завершить карьеру

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков назвал футбольный матч, который он хотел бы переиграть. Жирков вспомнил о поражении российской национальной команды от Словении в 2009 году в стыковых играх за путёвку на чемпионат мира.

«Матч Словения – Россия в Мариборе, когда мы не вышли на чемпионат мира. Вообще после той встречи хотелось завершить футбольную карьеру и вообще больше нигде не появляться. Обидное поражение», - цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Сборная России проиграла Словении на выезде со счётом 0:1 в ноябре 2009 года. В первом матче россияне победили дома 2:1, поэтому двухматчевую дуэль за счёт правила гостевого гола выиграли словенцы. Именно они летом 2010 года поехали на чемпионат мира.