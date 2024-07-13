В «Ростове» ответили на вопросы о Карпине

Алексей Рыскин, который в «Ростове» занимает должность спортивного директора, ответил на вопросы о главном тренере команды Валерии Карпине. У Рыскина спросили, скажется ли на «Ростове» то, что Карпин недавно продлил контракт с Российским футбольным союзом.

«Надеюсь, нет», - ответил Рыскин.

Дальше у спортивного директора «Ростова» спросили, что может пойти не так в ситуации с Карпиным.

«Да всё будет хорошо, не переживайте», - цитирует Рыскина Sport24.

Как известно Валерий Карпин в настоящий момент совмещает две должности, работая и с «Ростовом», и с национальной сборной России.