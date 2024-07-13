Жирков выбрал пять самых мощных трансферов россиян в Европу

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков выбрал пятёрку наиболее мощных трансферов россиян в Европу, если говорить о постсоветской эпохе.

«Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Александр Мостовой, Валерий Карпин, Виктор Онопко. В целом у нас много тех, кто играл в Европе – в Германии, Испании. Можно добавить состав «Спартака», почти каждый в то время играл за границей», - цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что сам Юрий Жирков тоже в своё время поиграл за границей. В 2009-2011 годах он представлял «Челси». За это время Жирков провёл 49 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и двенадцать голевых передач на партнёров. Жирков в 2010 году становился чемпионом Англии.