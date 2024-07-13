Черчесов объяснил, почему лидерство «Зенита» в российском футболе его не удивляет

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести последних сезонов. Известный тренер Станислав Черчесова не удивляется лидерству питерского клуба в российском футболе. Специалист дал комментарий на этот счёт.

«В целом вижу, что и в клубной системе, и в тренерско-административном штабе «Зенита» работают профессионалы, которые понимают, чего они хотят и как этого добиться. Так что не надо удивляться многолетнему лидерству «Зенита», оно закономерно: работа идёт планомерно, без истерик и шараханий», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 13 июля, «Зенит» будет иметь возможность пополнить свою полку с трофеями в клубном музее. В матче за суперкубок России команда Сергея Семака будет играть против «Краснодара». Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что Станислав Черчесов недавно возглавил сборную Казахстана.