Черчесов оценил перспективы Глушенкова в «Зените»

Известный российский тренер Станислав Черчесов оценил перспективы Максима Глушенкова в «Зените». Как известно, атакующий полузащитник перебрался в питерский клуб из «Локомотива» в летнее трансферное окно.

«Ему нужно время, чтобы освоиться в новых условиях, но уже сейчас видно, что Максим не стесняется брать игру на себя, не тушуется. Думаю, что у него хорошие перспективы в команде Семака», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

В субботу, 13 июля, «Зенит» проведёт матч против «Краснодара» - команды разыграют суперкубок России. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.