Известная фигуристка Елизавета Худайбердиева пришла на VK Fest в футболке «Спартака». Соответствующее фото 21-летняя спортсменка опубликовала в своём телеграм-канале.

«Ребята! Я буквально вырвалась к ребятам из «Спартака» на VK Fest сегодня! Приходите к стенду фотографироваться и обниматься, кто сегодня в «Лужниках», - написала Худайбердиева.

«Спартак» свой первый матч в сезоне 2024/2025 проведёт в воскресенье, 21 июля. В этот день команда Деяна Станковича сыграет против «Оренбурга» на выезде в стартовом туре Премьер-лиги.

В субботу пройдёт матч за суперкубок между «Зенитом» и «Краснодаром», не пропустите текстовую трансляцию.