Чернов высказался об уходе Промеса из «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов дал комментарий по поводу ухода из клуба Квинси Промеса. Срок действия контракта Промеса с «красно-белыми» истёк в последний день июня. Футболист до сих пор находится в ОАЭ из-за проблем с законом.

«Спокойно отреагировали на уход Квинси Промеса из «Спартака». Ждём, не знаю, как всё решится у него. Понятное дело, что не забываем про Квинси, потому что в моменте всё может поменяться», - цитирует Чернова «Чемпионат».

«Спартак» в настоящий момент готовится к старту нового сезона Российской премьер-лиги. В первом туре команда Деяна Станковича будет играть против «Оренбурга». Матч пройдёт в воскресенье, 21 июля.