Агент: «Клаудиньо останется в «Зените» после Суперкубка»

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с атакующим полузащитником «Зенита» Клаудиньо, дал комментарий по поводу информации о скором переходе игрока во «Фламенго».

«Ложь, что Клаудиньо стал игроком «Фламенго». Тот, кто всё это написал, - лжец. Он останется в клубе после Суперкубка. Никакого соглашения с «Фламенго» или каким-либо другим клубом сейчас нет», - цитирует агента Sport24.

Клаудиньо играет за «Зенит» с августа 2021 года. За три сезона бразилец провёл 104 официальных матча, в которых записал на свой счёт 20 голов и 26 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Клаудиньо в 18 миллионов евро.