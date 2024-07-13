Агент Александр Важич, который работает с защитником «Динамо» Миланом Майсторовичем, дал комментарий о ситуации игрока сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Я очень рад, что Милан провёл полный матч со «Спартаком». Он готов быть основным игроком «Динамо». Уверен, если бы не травма, Милан был бы среди лидеров в сборной Сербии уже сейчас», - сказал Важич.

Милан Майсторович перебрался в «Динамо» в феврале 2023 года. Впрочем, уже спустя несколько месяцев после трансфера серб получил серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связки. Из-за этой травмы Майсторович пропустил много времени.