Агент ответил на вопрос о будущем Тюкавина

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, ответил на вопрос, появились ли запросы по футболисту из Европы.

«Давайте будем обсуждать это позже. Сейчас есть проблемы по рабочей визе, но я в него верю», - цитирует Сафонова Metaratings.

Константину Тюкавину 22 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нападающего в 16 миллионов евро. За первую команду «Динамо» Тюкавин провёл 129 официальных матчей, в которых забил 40 голов и отдал 26 результативных передач на партнёров.

Первый матч сезона 2024/2025 «Динамо» проведёт 20 июля – против «Факела».