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«Зенит» завершил переговоры по Жедсону

13 Июля 2024 • 15:35 Комментировать

Питерский «Зенит» вышел из переговорного процесса по трансферу центрального полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша. Переговоры завершились безрезультатно, о чём стало известно «РИА Новости».

Стоит сказать, что Жедсон Фернандеш оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 15 миллионов евро. В прошлом месяце в прессе сообщалось, что 25-летний португалец перейдёт в «Зенит».

Уже сегодня, 13 июля, «Зенит» и «Краснодар» будут разыгрывать трофей – суперкубок России. Следить за матчем во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Жедсон Фернандеш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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