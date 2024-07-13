«Зенит» завершил переговоры по Жедсону

Питерский «Зенит» вышел из переговорного процесса по трансферу центрального полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша. Переговоры завершились безрезультатно, о чём стало известно «РИА Новости».

Стоит сказать, что Жедсон Фернандеш оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 15 миллионов евро. В прошлом месяце в прессе сообщалось, что 25-летний португалец перейдёт в «Зенит».

Уже сегодня, 13 июля, «Зенит» и «Краснодар» будут разыгрывать трофей – суперкубок России. Следить за матчем во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.