В «Крыльях Советов» ответили на вопрос о возвращении Зиньковского

Вадим Андреев, занимающий должность генерального директора «Крыльев Советов», высказался на тему возможного возвращения в клуб атакующего полузащитника Антона Зиньковского. Этот футболист выступал за самарский клуб в 2019-2022 годах, прежде чем перейти в «Спартак».

«Внутри клуба не было обсуждений по поводу возвращения Зиньковского», - цитирует Андреева Sport24.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Антона Зиньковского в 3 миллиона евро. В прошлом сезоне Зиньковский провёл 37 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.