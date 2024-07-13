В «Ростове» высказались о будущем Глебова

Алексей Рыскин, который в «Ростове» занимает пост спортивного директора, высказался на тему будущего полузащитника Данила Глебова. По словам функционера, у клуба нет предложений по 24-летнему Глебову.

«У «Ростова» нет предложений по Глебову. Вопрос не состоит в том, за какую сумму мы готовы с ним расстаться. Вопрос стоит так: когда клуб и игрок получат достойное предложение. Только тогда может что-то состояться. На данный момент мы не готовы продавать Глебова», - цитирует Рыскина Sport24.

Данил Глебов выступает за «Ростов» с начала 2019 года после трансфера из «Анжи». За пять с половиной сезонов Глебов провёл 168 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и 16 результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Данила Глебова в 8 миллионов евро.