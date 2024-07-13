ЦСКА объявил об уходе двух игроков

ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе двух футболистов. Так, защитник Вадим Карпов перебрался в «Уфу». В соглашении между клубами прописано, что «армейцы» получат 50% от суммы следующего трансфера футболиста. В прошлом сезоне 21-летний Карпов выступал за «Уфу» в аренде.

А защитник Егор Носков перешёл в «СКА-Хабаровск». Клубы договорились об аренде 21-летнего футболиста с правом дальнейшего выкупа.

Стоит сказать, что «Уфа» и «СКА-Хабаровск» представляют Мелбет-Первую лигу, то есть второй по рангу футбольный дивизион России.

Добавим, что матчи первого тура Премьер-лиги пройдут с 20 по 22 июля.