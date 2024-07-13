Никита Чернов высказался о матче между «Зенитом» и «Краснодаром»

Футболист московского «Спартака» Никита Чернов поделился мыслями о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в OLIMPBET Суперкубке России.

«В Суперкубке России всё равно за кого болеть. Я буду болеть за красивый футбол, чтобы волгоградские болельщики кайфанули», - передает слова защитника «Чемпионат».

Поединок состоится на стадионе в Волгограде сегодня, 13 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

В минувшем сезоне подопечные Сергея Семака стали чемпионами России и победителями Кубка страны. «Краснодар», в свою очередь, завершил чемпионат на второй позиции.