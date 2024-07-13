Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на фантазию о «Зените». У специалиста спросили, перебрался ли бы он в питерский клуб, если бы был перспективным российским игроком из среднего клуба Российской премьер-лиги.

«В «Зенит» – нет, не перешёл бы. Там играют Клаудиньо, Вендел, Нино, Эракович, и все нападающие хорошие. Я бы остался в своём клубе, где получал бы 90% игрового времени в Премьер-лиге», - цитирует Личку «РБ Спорт».

Напомним, что под руководством Марцела Лички «Динамо» в прошлом сезоне заняло третье место в Российской премьер-лиге. Первый матч нового сезона «бело-голубые» проведут в субботу, 20 июля, - против «Факела».