Радченко: «Шансы «Зенита» и «Краснодара» равны»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России, в котором команда из Санкт-Петербурга встретится с «Краснодаром».

Эксперт отметил, что в решающем матче шансы соперников всегда равны.

«Думаю, шансы команд на победу – 50 на 50. «Зенит» провёл трансферную кампанию, которая добавила конкуренцию. У новичков клуба хороший потенциал. Но я уверен, что вопрос с Суперкубком будет решать старая гвардия «Зенита», — цитирует Радченко Metaratings.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 июля. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.