Ташуев: «Нельзя считать «Зенит» явным фаворитом в OLIMPBET Суперкубке России»

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказал мнение о встрече между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в OLIMPBET Суперкубке России.

«Нельзя считать «Зенит» явным фаворитом в этом матче. «Краснодар» тоже хорошая команда, несмотря на потери. Игра будет смотрибельная, но результат будет непредсказуемый», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок «Зенита» против «Краснодара» состоится в субботу, 13 июля, начало запланировано в 20:30 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.