Бушманов поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Краснодара»

Бывший футболист Евгений Бушманов высказался о встрече между «Зенитом» и «Краснодаром» в OLIMPBET Суперкубке России.

«Зенит» находится в неоптимальном состоянии. Хотя у «Зенита» 100-летие клуба, поэтому они хотят выиграть всё. Я думаю, что нас ждёт очень интересная игра двух мотивированных команд», - передает слова Бушманова «Чемпионат».

Матч «Зенита» против «Краснодара» состоится сегодня, 13 июля, на стадионе в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона петербургский клуб стал чемпионом России, а краснодарцы заняли второе место.