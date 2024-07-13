Глушенков: «Уважаемые клоуны, в «Зените» всё хорошо»

Полузащитник Максим Глушенков, который летом перешел из московского «Локомотива» в петербургский «Зенит», обратился к своим хейтерам.

«Уважаемые клоуны, в «Зените» всё хорошо», - заявил футболист в видео, которое разместила его девушка Анна Нечаева в социальных сетях.

Напомним, что о трансфере Глушенкова в стан чемпиона России было объявлено в прошлом месяце. Полузащитник заключил с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор по схеме «4+1».

В прошлом сезоне хавбек сыграл 38 поединков за «железнодорожников», в которых отметился восемью забитыми мячами и 21 голевой передачей.