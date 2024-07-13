Деменко: «Кордоба для «Зенита» более интересный вариант, чем Соболев»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подошёл бы петербургскому клубу больше, чем форвард «Спартака» Александр Соболев, который близок к переходу в стан «сине-бело-голубых».

«Кордоба был бы интересным вариантом для «Зенита» вместо Соболева, это хороший футболист. У Кордобы быстрый бег, хорошая стартовая скорость, а у Соболева такого нет, он берёт другим», — цитирует Деменко Legalbet.

В минувшем сезоне Кордоба провёл за «Краснодар» 32 матча, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. На счету Соболева 10 голов и девять передач в 34 играх за «Спартак».