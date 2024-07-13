Сафонов написал второе заявление на бывшую жену

Российский вратарь Матвей Сафонов, который этим летом перешел из «Краснодара» во французский «ПСЖ», написал второе заявление на свою экс-жену Анастасию.

Как информирует телеграм-канал Baza, голкипер сборной России обвиняет бывшую супругу и ее сестру в краже его контракта, а также разглашении конфиденциальных данных. Ранее Сафонов обвинил девушку в краже денежных средств со своей банковской карты.

Матвей перешел в парижский топ-клуб в середине июня. Голкипер заключил с «ПСЖ» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2029 года. Сумма сделки оставила 20 миллионов евро.