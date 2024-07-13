Мор назвал победителя матча «Зенит» - «Краснодар»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор дал комментарий по поводу встречи петербургского «Зенита» и «Краснодара» в OLIMPBET Суперкубке России.

«Краснодар» в обороне отсиживаться не будет, и «Зенит» должен показать с первого же матча, что они в полном порядке. Первый прогноз - победа «Зенита» в основное время. Второй - «Зенит» забьет больше 1,5 гола», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится сегодня, 13 июля, на стадионе в Волгограде. Начало матча запланировано в 20:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команда Сергея Семака стала чемпионом России, а подопечные Мурада Мусаева заняли второе место в РПЛ.