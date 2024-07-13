В «Бетисе» отреагировали на информацию об интересе к Кордобе

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.

Ранее Transfermarkt сообщал, что «Бетис» находится в поисках массивного нападающего. Фахардо опроверг эту информацию, отметив, что андалусийский клуб не рассматривает футболистов на позицию форварда.

«Мы не интересуемся Джоном Кордобой. Не рассматриваем игроков на эту позицию», — цитирует Фахардо Sport24.

В минувшем сезоне Кордоба провёл за «Краснодар» 32 матча, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока сборной Колумбии в 12 миллионов евро.