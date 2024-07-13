Титов дал прогноз на матч «Зенит» - «Краснодар»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о грядущей встрече петербургского «Зенита» и «Краснодара» в OLIMPBET Суперкубке России.

«Краснодарцы даже с такими проблемами будут играть довольно рискованно, атаковать. А «Зенит» не в оптимальной форме пока что. Поэтому на эту встречу выберу вариант «обе забьют», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

OLIMPBET Суперкубок России пройдет в субботу, 13 июля, на стадионе в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ, а «Краснодар» занял второе место.