Генич сделал прогноз на матч «Зенит» - «Краснодар»

В OLIMPBET Суперкубке России силами померяются петербургский «Зенит» и «Краснодар». Об этом матче поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.

«Стоит ждать яркий в атаку футбол. В прошлом сезоне «Зенит» с «Краснодаром», дважды встречаясь, обменялись забитыми мячами - 1:1 и 2:1. Поэтому сейчас верю в голы. Мой прогноз - обе забьют», - приводятся слова Генича на страницах «РБ Спорта».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится сегодня, 13 июля, на стадионе в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. В прошлом сезоне питерцы стали чемпионами РПЛ, а «быки» заняли второе место.