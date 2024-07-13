Представитель Окоронкво: «Продажа Джонатана — это приоритет «Краснодара»

Тигран Мкртчян, агент бывшего нападающего «Краснодара» Джонатана Окоронкво, высказался о переходе своего клиента в «Хатайспор».

По словам агента, изначально рассматривался вариант с арендой нигерийского футболиста, однако в «Краснодаре» решили, что продажа Окоронкво будет более выгодна для клуба.

«Продажа Джонатана Окоронкво в «Хатайспор» — это приоритет футбольного клуба «Краснодар», это их игрок. Я разговаривал с «Краснодаром» и у клуба с самого начала не было особого желания оставлять Окоронкво», — цитирует агента «Чемпионат».

В минувшем сезоне Окоронкво выступал за «Арсенал» на правах аренды. В составе команды из Тулы 20-летний футболист провёл 32 матча, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.