Гранат назвал самый громкий летний трансфер в РПЛ

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат рассказал, какой переход считает самым громким в летнее трансферное окно РПЛ.

«Самый громкий и самый ожидаемый переход - это трансфер Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит». Хорошее усиление для чемпиона страны», - передает слова эксперта Legalbet.

Ранее стало известно, что 24-летний полузащитник заключил с петербургским клубом долгосрочный трудовой договор по схеме «4+1». До перехода в «Зенит» хавбек защищал цвета московского «Локомотива».

В минувшем сезоне Максим принял участие в 38 поединках. Полузащитник забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу.