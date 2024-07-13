Аршавин: «Я бы хотел, чтобы Козлов был в «Зените», он сильнее отдельных игроков»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о воспитаннике петербургского клуба Даниле Козлове, который этим летом перешёл в «Краснодар».

«Я бы хотел, чтобы этот игрок был в «Зените». Считаю, что он сильнее отдельных игроков, которые сейчас есть в команде. Плюс у него есть перспективы», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

В прошлом сезоне 19-летний Козлов выступал за «Балтику». В составе калининградской команды молодой полузащитник провёл 15 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Напомним, сегодня, 13 июля, «Зенит» встретится с «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.