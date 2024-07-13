Непомнящий: «Краснодар» может составить конкуренцию «Зениту»

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

По мнению специалиста, «Зенит» является фаворитом предстоящей встречи, однако «быки» способны составить конкуренцию действующему чемпиону России.

«Краснодар» может составить конкуренцию. Конечно, «быки» сделают всё, чтобы обойти «Зенит», но получится у них или нет – вопрос трудный», — цитирует Непомнящего Sport24.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 июля, в Волгограде. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени. Отметим, что действующим обладателем трофея является команда из Санкт-Петербурга.