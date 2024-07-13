Названо условие ухода Вендела из «Зенита»

Бразильский легионер петербургского «Зенита» Вендел может покинуть клуб этим летом. Это может произойти в том случае, если ряды «сине-бело-голубых» пополнит хавбек «Торино» Иван Илич.

По данным «РИА Новости Спорт», Вендел может переехать в турецкий чемпионат. Интерес к бразильцу проявляют стамбульские «Бешикташ» и «Галатасарай».

Бразилец пополнил ряды «Зенита» в 2020 году, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 35 поединках, записав себе в актив четыре забитых мяча и десять голевых передач. Контракт Вендела с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года.