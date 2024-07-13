Агент Карраскаля: «Хорхе хорошо в «Динамо», но предложение из Европы — это всегда интересно»

Пабло Боселли, агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, высказался о будущем своего клиента.

По словам Боселли, Карраскаль хорошо себя чувствует в «Динамо», однако будет готов рассмотреть предложения из Европы.

«Хорхе хорошо в «Динамо», но, если придёт какое-то предложение из Европы, это всегда интересно», — цитирует Боселли «РБ Спорт».

Напомним, Карраскаль перешёл в «Динамо» летом прошлого года из ЦСКА. В составе «бело-голубых» колумбийский футболист провёл 29 матчей, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в 8 миллионов евро.