Аршавин назвал точный счёт матча «Зенит» - «Краснодар»

Экс-форвард лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от OLIMPBET Суперкубка России, в котором петербургский «Зенит» встретится с «Краснодаром».

«Обе команды любят и умеют атаковать. Поэтому голы будут с обеих сторон. Понятно, что я буду за «Зенит», но болел бы за ничью 2:2 и победу «Зенита» по пенальти. Мне так хочется», - передает слова Аршавина «Чемпионат».

Матч «Зенита» и «Краснодара» состоится сегодня, 13 июля, на стадионе в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Напомним, что в прошлом сезоне питерцы стали чемпионами РПЛ и обладателями кубка страны, а «быки» финишировали на втором месте.