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Аршавин: «Надеюсь и верю, что «Зенит» не допустит интриги в новом сезоне»

13 Июля 2024 • 11:18 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Зенит
20.07 17:30

Андрей Аршавин, экс-игрок национальной сборной России, дал свой комментарий в преддверии нового сезона РПЛ.

По словам Аршавина, петербургский «Зенит» является главным претендентом на золотые медали.

- Надеюсь и верю, что «Зенит» не допустит интриги. В прошлом было потрачено очень много нервов. Понятно, что сейчас «Зенит» - главный фаворит, но за сезон всё может поменяться. Другие клубы тоже могут усилиться, - передаёт слова бывшего капитана «Зенита» «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне питерцы вырвали победу в чемпионате благодаря победе в последнем туре над «Ростовом». Новый сезон стартует через неделю, коллектив Сергея Семака в первом туре встретится с «Крыльями Советов», матч пройдёт в Самаре 20 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Антидыня
13 Июля 2024 в 11:54
Из года в год Зенит проигрывает дома аутсайдеру ЛЧ Црвене Звезде. Так почему же командам из РПЛ не проиграть.
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