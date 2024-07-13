Аршавин: «Надеюсь и верю, что «Зенит» не допустит интриги в новом сезоне»

Андрей Аршавин, экс-игрок национальной сборной России, дал свой комментарий в преддверии нового сезона РПЛ.

По словам Аршавина, петербургский «Зенит» является главным претендентом на золотые медали.

- Надеюсь и верю, что «Зенит» не допустит интриги. В прошлом было потрачено очень много нервов. Понятно, что сейчас «Зенит» - главный фаворит, но за сезон всё может поменяться. Другие клубы тоже могут усилиться, - передаёт слова бывшего капитана «Зенита» «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне питерцы вырвали победу в чемпионате благодаря победе в последнем туре над «Ростовом». Новый сезон стартует через неделю, коллектив Сергея Семака в первом туре встретится с «Крыльями Советов», матч пройдёт в Самаре 20 июля.