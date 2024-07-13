Наумов: «Зенит» обыграет «Краснодар» со счётом 1:0 или 2:1»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар».

Эксперт назвал петербургский клуб фаворитом предстоящей игры, отметив, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не обладает большим опытом для решения серьёзных задач.

«Зенит» будет фаворитом, потому что он сильнее всех. Счёт не будет очень крупным, «Зенит» выиграет со счётом 1:0 или 2:1. Конечно, потери «Краснодара» скажутся в этом матче. Тем более Мурад Мусаев, что бы ни говорили, это тренер без большого опыта», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.