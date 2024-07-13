Лунёв считает, что «Динамо» способно побороться за чемпионство

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв оценил перспективы «бело-голубых» в предстоящем сезоне.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России динамовцы заняли третье место в турнирной таблице, отстав от чемпиона «Зенита» лишь на одно очко.

По словам Лунёва, перед «Динамо» стоит задача побороться за титул в следующем сезоне.

«Будем стараться, у нас есть такая задача. Должны исправить то, чего не хватило в прошлом сезоне, чтобы всё получилось в этом», — цитирует Лунёва пресс-служба «бело-голубых».

Отметим, что в последний раз «бело-голубые» выигрывали чемпионский титул в 1976 году.